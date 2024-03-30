У ніч з 30 на 31 березня Україна перейде на літній час

https://racurs.ua/ua/n193865-u-nich-z-30-na-31-bereznya-ukrayina-pereyde-na-litniy-chas.html

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У ніч з 30 на 31 березня Україна перейде на літній час. О 3.00 31 березня за київським часом стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед — на 4.00. Зазвичай смартфони самостійно змінюють годину — автоматично, відповідно до налаштувань.

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Прийдешня неділя буде на годину коротшою.

Нагадаємо, що, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року «Про порядок обчислення часу на території України», країна щорічно переходить на літній та зимовий час, переводячи стрілки годинника в останню неділю березня та жовтня.

Уперше годинники почали переводити за часів Першої світової війни, щоб заощадити електроенергію за рахунок максимального використання світлового дня. Сучасна енергетика розвинулася настільки, що енергозберігаючі лампи допомагають заощадити більше, ніж переведення годинників.

А останні дослідження доводять, що переведення часу призводить до порушення сну, підвищує ризик серцево-судинних захворювань та інших проблем зі здоровʼям. Утім, майже 60 країн досі переводять годинники двічі на рік, більшість з них — у Європі.

Планувалося, що країни Євросоюзу востаннє переведуть час у 2021 році, але цю реформу поки відклали.