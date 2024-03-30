Вівці-рецидивісти незаконно перетнули українсько-польський кордон

https://racurs.ua/ua/n193864-vivci-recydyvisty-nezakonno-peretnuly-ukrayinsko-polskyy-kordon-video.html

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Вночі отара овець незаконно перетнула український кордон в районі пункту пропуску «Корчова — Краківець».

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Тварини підняли по тривозі прикордонників Бещадського відділу Прикордонної служби Польщі. Радари сповістили про наближення фігур до лінії кордону, а потім тварини перетнули кордон і почали пастися.

Прикордонники кажуть, що це отара «рецидивістів», бо до подібного кроку вони також вдалися два тижні тому, але тоді вирішили не перетинати лінію кордону.

Пристрої сповістили про наближення фігур до лінії кордону. На екранах моніторингу було розпізнано стадо овець. Тварини перетнули кордон і почали пастися. Офіцери, які добре знають прикордонну територію та її мешканців, попередили власника некерованого стада. Підбадьорене дзвіночками власника, воно через деякий час повернулося до Польщі. Нарешті тварин привезли до загону, — розповіли польські прикордонники.

Вони розповіли, що система моніторингу кордону визначає багато подій, у тому числі й ті, які гідні найкращих натурних постановок. Причина цьому — природна міграція тварин, що живуть у регіоні, не знає кордонів. Офіцери у формі бачать, серед іншого, ведмедів, орлів, борсуків, стада оленів і зграї вовків.