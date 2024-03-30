Десантники ЗСУ FPV-дроном знищили ангар з технікою ворога. Фото:

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Українські десантники продовжують знищувати російських окупантів з ювелірною точністю.

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Зокрема, на одній з ділянок фронту бійці ЗСУ знищили російські вантажівки. Яскраве фаєршоу противникам влаштував підрозділ ударних БПЛА 77-ї окремої аеромобільної бригади. Про це командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України 30 березня повідомило у Facebook.

Зазначається, що десантники виявили ворожий «Камаз» та відпрацювали його FPV-дроном. Виникла пожежа — все згоріло до тла, навіть ангар. Свою роботу захисники зафіксували на відео.

Нагадаємо, Генштаб показав, як американська самохідна артилерійська установка Paladin на фронті зупинила російську БМП-3. Бронемашину окупантів артилеристи 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ зупинили в русі після першого ж влучання.