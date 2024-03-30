САУ Paladin знищила російську БМП-3. Фото:

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Самохідна артилерійська установка Paladin на фронті зупинила російську БМП-3.

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По ворожій цілі відпрацювали артилеристи 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Бронемашину окупантів зупинили в русі після першого ж влучання. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 30 березня повідомив у Facebook.

Одноразова бронетехніка окупантів продовжує виїжджати на поле бою, а українські сталеві воїни мінусують усі ворожі «коробочки», — зазначили у відомстві.

Як відомо, САУ M109A6 Paladin виробляється американським оборонним підрядником BAE Systems. На озброєнні американської армії вона перебуває з середини 1990-х років.

Основним озброєнням «Паладіна» є гаубиця калібру 155-мм, яка встановлена ​​в башті на гарматному лафеті M182. Дальність звичайного пострілу становить 24 км, а при веденні вогню активно-реактивними снарядами дальність стрільби збільшується до 30 км.

Нагадаємо, 29 березня українські військові з 14-ї ОМБр за допомогою FPV-дрона знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Тор», вартість якого становить 24 млн дол.