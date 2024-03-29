Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

ЗСУ FPV-дронами вразили два розміщені поряд ЗРК «ТОР» (ВІДЕО)

29 бер 2024, 16:48
999

Українські військові з 14-ї ОМБр за допомогою FPV-дрона знищили надважливу ціль — ЗРК «Тор» рашистів.


.

Крім того, наступний дрон, який прилетів фіксувати наслідки влучання, виявив ще один тор, по якому також було завдано удару. Відповідне відео сьогодні, 29 березня, у своєму Telegram-каналі опублікував волонтер Сергій Стерненко.

Воїни 14 ОМБр ударної групи Харон за допомогою вашого дуже товстого дрона знищили надважливу ціль — ЗРК Тор. Результати удару прилетів фіксувати наступний дрон, і побачив, що там є ще один Тор! У нього він і влетів, — вказано в описі відео.

Зазначається, що вартість одного комплексу «Тор» становить 24 млн доларів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів