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Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео
ЗСУ FPV-дронами вразили два розміщені поряд ЗРК «ТОР» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n193837-zsu-fpv-dronamy-vrazyly-dva-rozmischeni-poryad-zrk-tor-video.htmlРакурс
Українські військові з 14-ї ОМБр за допомогою FPV-дрона знищили надважливу ціль — ЗРК «Тор» рашистів.
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Крім того, наступний дрон, який прилетів фіксувати наслідки влучання, виявив ще один тор, по якому також було завдано удару. Відповідне відео сьогодні, 29 березня, у своєму Telegram-каналі опублікував волонтер Сергій Стерненко.
Воїни 14 ОМБр ударної групи Харон за допомогою вашого дуже товстого дрона знищили надважливу ціль — ЗРК Тор. Результати удару прилетів фіксувати наступний дрон, і побачив, що там є ще один Тор! У нього він і влетів, — вказано в описі відео.
Зазначається, що вартість одного комплексу «Тор» становить 24 млн доларів.