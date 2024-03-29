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Ракурс
Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео

ВСУ FPV-дронами поразили два размещенных рядом ЗРК «ТОР» (ВИДЕО)

29 мар 2024, 16:48
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Українські військові з 14-ї ОМБр за допомогою FPV-дрона знищили надважливу ціль — ЗРК «Тор» рашистів.


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Крім того, наступний дрон, який прилетів фіксувати наслідки влучання, виявив ще один тор, по якому також було завдано удару. Відповідне відео сьогодні, 29 березня, у своєму Telegram-каналі опублікував волонтер Сергій Стерненко.

Воїни 14 ОМБр ударної групи Харон за допомогою вашого дуже товстого дрона знищили надважливу ціль — ЗРК Тор. Результати удару прилетів фіксувати наступний дрон, і побачив, що там є ще один Тор! У нього він і влетів, — вказано в описі відео.

Зазначається, що вартість одного комплексу «Тор» становить 24 млн доларів.

Источник: Ракурс


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