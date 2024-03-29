Последствия взрыва трактора на российской мине, фото: Херсонская областная прокуратура

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Ракурс

У Херсонській області сьогодні, 29 березня, близько 13.40 у полі, поблизу одного з населених пунктів Високопільської громади, під час виконання весняно-польових робіт загинув тракторист.

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Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

Керуючи технікою чоловік наїхав на залишений російською армією вибуховий пристрій, який здетонував, — вказано в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).