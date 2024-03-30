рф вперше застосувала в Україні авіабомбу ОДАБ-1500. Фото:

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Країна-агресор російська федерація вперше застосувала в Україні потужну авіабомбу ОДАБ-1500.

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Ворог скинув цей потужний боєприпас на село Велика Писарівка Сумської області. Після вибуху хмара диму піднялася на 1 км заввишки. Використання цієї зброї проти мирних українських населених пунктів є «новим дном у війні росії проти українських міст». Про це заявив військовий експерт Юліан Рьопке, пише видання Bild.

Зазначається, що ця півторатонна об'ємно-детонуюча авіаційна бомба є термобаричним снарядом часів СРСР. Цей боєприпас приблизно за 10 м до влучання по цілі випускає горючу рідину у вигляді аерозолю і запалює його. Такий вибух називають об'ємним.

Нагадаємо, днями військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко заявив, що російські окупанти випробовують в Україні нову авіаційну бомбу УМПБ Д-30СН, яка може бути аналогом американської GLSDB.

Раніше повідомлялося, що з лютого цього року російська федерація запустила масове виробництво потужних тритонних авіаційних бомб ФАБ-3000.

Джерело: Bild