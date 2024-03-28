Російська армія тестує в Україні нову авіаційну бомбу

https://racurs.ua/ua/n193788-rosiyska-armiya-testuie-v-ukrayini-novu-aviaciynu-bombu.html

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Російська армія зараз тестує авіаційну бомбу УМПБ Д-30СН у реальних бойових умовах.

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УМПБ Д-30СН — це, найімовірніше, аналог американської GLSDB", розповів LIGA.net військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

Загально, що він дає: це фактично авіаційна бомба, яка сама по собі має потужнішу бойову частину, ніж реактивний снаряд 122 калібру для БМ-21 «Град» або навіть для БМ-27 «Ураган», — пояснив він.

Такі авіабомби можуть завдавати ударів точніше, ніж реактивні системи залпового вогню та авіаційні бомби з універсальним модулем та плануванням і корекцією польоту.

Про те, що окупанти покращили авіабомби, раніше повідомляв спікер оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Дмитро Лиховій.

На початку березня ворог обстріляв Мирноград на Донеччині, використавши нові авіаційні бомби.