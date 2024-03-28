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Російська армія тестує в Україні нову авіаційну бомбу
Російська армія тестує в Україні нову авіаційну бомбуhttps://racurs.ua/ua/n193788-rosiyska-armiya-testuie-v-ukrayini-novu-aviaciynu-bombu.htmlРакурс
Російська армія зараз тестує авіаційну бомбу УМПБ Д-30СН у реальних бойових умовах.
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УМПБ Д-30СН — це, найімовірніше, аналог американської GLSDB", розповів LIGA.net військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.
Загально, що він дає: це фактично авіаційна бомба, яка сама по собі має потужнішу бойову частину, ніж реактивний снаряд 122 калібру для БМ-21 «Град» або навіть для БМ-27 «Ураган», — пояснив він.
Такі авіабомби можуть завдавати ударів точніше, ніж реактивні системи залпового вогню та авіаційні бомби з універсальним модулем та плануванням і корекцією польоту.
Про те, що окупанти покращили авіабомби, раніше повідомляв спікер оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Дмитро Лиховій.
На початку березня ворог обстріляв Мирноград на Донеччині, використавши нові авіаційні бомби.
Початкова інформація була, що це ворог застосував ЗРК С-300, однак за уточненою інформацією, що надійшла від Національної поліції, в цьому обстрілі росіяни застосували три плануючі авіабомби УМПБ Д-30СН.
Це покращена авіабомба, яка вже приходить на заміну цим класичним старим ФАБам, перетвореним на КАБи. Вони мають додаткові функції планування та додаткові силові установки. Тому, на жаль, нам потрібно готуватися до нових викликів та нових завдань ППО у боротьбі з цими покращеними авіабомбами, — повідомляв Лиховій.