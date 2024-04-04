Суд отправил в СИЗО на два месяца экс-советника Офиса президента по делу о 100 млн "Укрзализныци" - Артем Шило

https://racurs.ua/n194020-sud-otpravil-v-sizo-na-dva-mesyaca-eks-sovetnika-ofisa-prezidenta-po-delu-o-100-mln-ukrzaliznyci.html

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Суд узяв під варту колишнього позаштатного радника Офісу президента Артема Шила, якого підозрюють у завданні збитків «Укрзалізниці» на майже 95 млн грн.

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Його арештували на два місяці з альтернативою внесення застави у 30 млн грн. Про це повідомляють українські ЗМІ, посилаючись на трансляцію судового засідання.

З 2012 року Артем Шило працював у СБУ. Спершу в Харкові, а з 2016 — у Києві, в департаменті з протидії кіберзлочинам. З 2021 року був звільнений зі служби і став позаштатним радником ОП. Втім вже за рік повернувся до СБУ й одразу очолив новостворене Головне управління контррозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму.

За даними слідства, організовану групу створили ще у 2021 році, щоб контролювати кошти АТ «Укрзалізниця». З червня по грудень 2022 року лідер групи через підконтрольних службових осіб УЗ забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю.

Компанію-переможця контролює громадянин білорусі, який має зв’язки з росією.

Переможець закупівлі через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав УЗ за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі.

Унаслідок реалізації схеми впродовж 2022−2024 рр. «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 94,7 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Історія питання

Попри достатню кількість доказів та широкий резонанс справи про затримання колишнього радника ОП Артема Шила, фінал обіцяє бути невтішним. Адже Шило — не простий корупціонер.

33-річний харків’янин розпочав кар'єру в СБУ у 2012 році. У 2016 році перевівся у Київ у департамент протидії кіберзлочинам. У 2021 році був звільнений з СБУ. Протягом року був серед радників Офіса Президента.

У серпні 2022 року повернувся до СБУ як керівник управління контррозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури та боротьби з фінансуванням тероризму.

Поряд з усім послужним списком є і прізвисько, яким охрестили ЗМІ Шила — «права рука Татарова». Сам чиновник кілька разів хвалився, що періодично надавав консультації заступнику керівника ОП. Проте в СБУ повернувся «на особисте прохання голови Малюка».