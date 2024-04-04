В марте бюджет Украины получил из-за границы рекордные 9 млрд долларов

https://racurs.ua/n194031-v-marte-budjet-ukrainy-poluchil-iz-za-granicy-rekordnye-9-mlrd-dollarov.html

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У березні бюджет України отримав рекордні 9 млрд доларів зовнішніх платежів.

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Центр економічної стратегії (ЦЕС) повідомив, що країни-партнери (у першу чергу Японія та Канада) посунули виплати у термінах з кінця року ближче до його початку, щоб перекрити пробіл у фінансуванні за січень та лютий.

У березневі 9 млрд дол. увійшли: 4,9 млрд кредиту від ЄС, 1,5 млрд кредиту від Канади, 1,1 млрд кредитів від Японії, 880 млн кредитного траншу МВФ та 515 млн кредиту від Великої Британії.

Це найбільший місячний обсяг іноземної фінансової допомоги за весь час повномасштабного вторгнення.

Рекордне фінансування дозволило покрити дефіцит державного бюджету і потребу в погашенні боргів за березень, а також компенсувати нестачу фінансування у попередні два місяці.