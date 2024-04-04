Неправильно услышал вопрос — представитель генсека ООН о своем призыве «прекратить удары» по рфhttps://racurs.ua/n194043-nepravilno-uslyshal-vopros-predstavitel-genseka-oon-o-svoem-prizyve-prekratit-udary-po-rf.htmlРакурс
Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік у коментарі виданню «Голос Америки» пояснив свій резонансний заклик припинити удари по цивільній інфраструктурі рф в контексті нещодавньої атаки об'єктів в Татарстані.
Я неправильно почув запитання. Якби запитали ще раз, я так би не відповів, — наголосив він.
2 квітня під час брифінгу Дюжаррік заявив, що ООН «виступає проти і закликає припинити всі атаки на цивільну інфраструктуру». Заява прозвучала у відповідь на запитання про удари по заводу зі складання дронів в російському Татарстані.
Варто зазначити, що журналіст, який поставив запитання Дюжаррік, не вказав, що в Татарстані було атаковано завод із виробництва дронів-камікадзе.
Під час брифінгу Дюжаррік також нагадав, що тривають удари рф по критично важливій інфраструктурі України.
Переходячи до України, наші колеги з Управління з координації гуманітарних питань повідомляють нам, що, у той час, як тривають бойові дії та атаки на критично важливу інфраструктуру, гуманітарні працівники надають підтримку людям по всій країні — включно з прифронтовими районами, — зазначив він.
Російські офіційні особи раніше вже підтвердили, що безпілотники атакували виробничі підприємства в Єлабузі та Нижнєкамську, розташовані у рф в республіці Татарстан, приблизно за 1,5 тис. км від кордону з Україною. Це була перша атака дронів по території Татарстану з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Відповідаючи на запит «Голосу Америки» Дюжаррік уточнив:
Ми маємо чітку позицію — ми хочемо, щоб було покладено край цьому конфлікту відповідно до відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї, міжнародного права та територіальної цілісності України.
Джерело: «Голос Америки»