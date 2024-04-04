Стефан Дюжаррик, фото: ООН

https://racurs.ua/n194043-nepravilno-uslyshal-vopros-predstavitel-genseka-oon-o-svoem-prizyve-prekratit-udary-po-rf.html

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Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік у коментарі виданню «Голос Америки» пояснив свій резонансний заклик припинити удари по цивільній інфраструктурі рф в контексті нещодавньої атаки об'єктів в Татарстані.

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Я неправильно почув запитання. Якби запитали ще раз, я так би не відповів, — наголосив він.

2 квітня під час брифінгу Дюжаррік заявив, що ООН «виступає проти і закликає припинити всі атаки на цивільну інфраструктуру». Заява прозвучала у відповідь на запитання про удари по заводу зі складання дронів в російському Татарстані.

Варто зазначити, що журналіст, який поставив запитання Дюжаррік, не вказав, що в Татарстані було атаковано завод із виробництва дронів-камікадзе.

Під час брифінгу Дюжаррік також нагадав, що тривають удари рф по критично важливій інфраструктурі України.

Переходячи до України, наші колеги з Управління з координації гуманітарних питань повідомляють нам, що, у той час, як тривають бойові дії та атаки на критично важливу інфраструктуру, гуманітарні працівники надають підтримку людям по всій країні — включно з прифронтовими районами, — зазначив він.

Російські офіційні особи раніше вже підтвердили, що безпілотники атакували виробничі підприємства в Єлабузі та Нижнєкамську, розташовані у рф в республіці Татарстан, приблизно за 1,5 тис. км від кордону з Україною. Це була перша атака дронів по території Татарстану з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Відповідаючи на запит «Голосу Америки» Дюжаррік уточнив:

Ми маємо чітку позицію — ми хочемо, щоб було покладено край цьому конфлікту відповідно до відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї, міжнародного права та територіальної цілісності України.

Джерело: «Голос Америки»