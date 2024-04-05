Александра Онищенко приговорили к 15 годам тюрьмы. Фото:

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Колишній народний депутат Олександр Онищенко отримав 15 років тюрми.

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Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила йому вирок у так званій газовій справі. Онищенка обвинувачували в заволодінні державними коштами на суму близько 740 млн грн під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування». Фігуранту призначили 15 років позбавлення волі та конфіскацію майна. Про це 5 квітня повідомила Спеціальна антикорупційна прокуратура.

Слідство встановило, що Онищенко є засновником та керівником організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділи близько 1,6 млрд грн від реалізації природного газу. Через це «Укргазвидобування» зазнало збитків на майже 740 млн грн.

У лютому 2019 року обвинувальний акт стосовно екс-нардепа скерували до Печерського райсуду Києва. В межах розслідування за клопотанням НАБУ було накладено арешт на 1 млн куб м газу, 6 млн євро, офісне приміщення, літак та інше майно.

Нагадаємо, 15 років тюрми заочно отримав колишній міністр освіти та науки України Дмитро Табачник, який працював у часи Віктора Януковича. Зловмисник після втечі до росії співпрацює з ФСБ, консультує гауляйтерів та колаборантів на окупованих українських територіях.