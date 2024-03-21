Топ-чиновників часів Януковича засудили до 15 років тюрми. Фото: СБУ

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Колишні високопосадовці часів Віктора Януковича отримали покарання.

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Екс-міністра освіти та науки України Дмитра Табачника засудили до 15 років тюрми. Після того, як він втік до росії, то співпрацює з ФСБ, консультує гауляйтерів та колаборантів на окупованих українських територіях. Зокрема, зловмисник консультував російських ставлеників на окупованих територіях Володимира Сальдо і Євгена Балицького з питань проведення «референдумів» на Херсонщині та Запоріжжі. Про це 21 березня повідомили СБУ та Офіс генпрокурора.

Також Табачник методично допомагав колаборантам з переформатування освітньої галузі за російськими стандартами. За плідну роботу з ворогом він отримав посаду так званого радника Балицького й був включений до складу місцевого осередку партії «Єдина росія».

Також суд оголосив вирок колишньому очільнику Державної реєстраційної служби Дмитру Вороні, який разом із Табачником перебував на прямому зв’язку з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Олегом Козловим.

Цей зловмисник підготував звернення до путіна, в якому пропонував нагородити російських військових та колаборантів, які брали учать у захопленні частини території на півдні України. Згодом він став так званим російським сенатором від Запорізької області й втік до Москви.

Дмитра Табачника визнали винним у: державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ), пособництві державі-агресору (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111−2 ККУ) та порушенні законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України). Йому призначили покарання у виді 15 років тюрми. А Дмитра Ворону засудили до 12 років за пособництво державі-агресору Також суд конфіскував майно та активи екс-чиновників на понад 200 млн грн.

Ці вироки є заочними, бо фігуранти переховуються в росії та тимчасово окупованій території України.

Нагадаємо, 15 лютого в СБУ повідомили, що екс-нардепу Таїсії Повалій оголосили підозру за трьома статтями — заклики до війни, виправдовування агресії та колабораціонізм. Співачка втекла до росії напередодні вторгнення, отримала там паспорт країни-агресора й публічно підтримувала війну проти України.