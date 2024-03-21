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Ракурс
Наслідки обстрілу Харкова 20 березня. Фото: ДСНС

Після обстрілу Харкова під завалами можуть перебувати 10 осіб — ОВА

21 бер 2024, 17:50
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Під завалами будівлі у Харкові, яку 20 березня зруйнувала російська ракета, можуть перебувати до 10 осіб.


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Зараз продовжується ідентифікація тіл загиблих через удар окупантів по підприємству в Холодногірському районі міста. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив у коментарі «Суспільне Харків».

Тим часом Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що в Харкові ліквідували пожежу, спричинену вчорашньою російською ракетною атакою по цивільному виробничому підприємству. Площа пожежі становила близько 10 тис. кв. м. На місці продовжуються аварійно-пошукові роботи.

Наслідки обстрілу Харкова 20 березня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Харкова 20 березня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Харкова 20 березня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Харкова 20 березня. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 20 березня російська армія обстріляла підприємство у Харкові протикорабельною ракетою Х-35, швидкість якої у момент влучання могла бути понад 1 тис. км/год. У будівлі на момент обстрілу було 65 осіб, семеро отримали поранення.

Джерело: «Суспільне Харків»

Джерело: Ракурс


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