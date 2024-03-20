Російські варвари застосували по мирних мешканцях Харкова протикорабельну ракету Х-35

https://racurs.ua/ua/n193528-rosiyski-varvary-zastosuvaly-po-harkovu-protykorabelnu-raketu-h-35.html

Ракурс

За даними вибухотехніків, для удару по Харкову росіяни використали протикорабельну ракету Х-35.

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Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук увечері 20 березня начальник обласної поліції Володимир Тимошко.

Тим часом у Харкові кількість постраждалих від ракетного удару зросла до восьми. П’ятеро людей загинули. Пошуково-рятувальна операція триває.

Х-35 — це радянська російська турбореактивна дозвукова крилата протикорабельна ракета. Може бути запущена з літаків, гелікоптерів, надводних кораблів (ракетний комплекс 3К24 «Уран») і берегових мобільних ракетних комплексів (3К60, «Бал», код НАТО — SSC-6 «Sennight»). Призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5 000 тонн.

Корабельні та берегові версії запускають із допомогою стартового прискорювача.