NASA успішно випробувало автономну навігаційну систему на Місяці

https://racurs.ua/ua/n193527-nasa-uspishno-vyprobuvalo-avtonomnu-navigaciynu-systemu-na-misyaci.html

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NASA успішно випробувало автономну навігаційну систему на Місяці.

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Попри не дуже вдалу посадку модуля, який її доставляв, дослідники змогли провести декілька випробувань. В майбутньому ця система забезпечуватиме децентралізовану мережу навігаційних «маяків», пише «Альфа-Центавра».

Цього лютого NASA випробувало перший компонент локальної навігаційної системи для Місяця: радіомаяк Lunar Node-1 (або LN-1) дасть змогу майбутнім колоністам орієнтуватися на нашому супутнику в реальному часі.

LN-1 — невеликий трикілограмовий прилад, що транслює радіосигнали з навігаційною інформацією. Наразі він є лише демонстрацією технології, але за задумом, мережа таких антен-«маячків» зможе забезпечити Місяць системою на кшталт земної GPS. Метою розробки є полегшити навантаження на Систему далекого космічного зв’язку NASA Deep Space Network, перейнявши на себе частину її «навігаційних» обов’язків для дослідників на поверхні Місяця та апаратів у навколомісячному просторі.

LN-1 дістався Місяця 22 лютого на борту посадкового апарата Nova-C у межах місії IM-1 компанії Intuitive Machines. Планувалося, що після посадки прилад транслюватиме телеметрію цілодобово — проте через невдале примісячення Nova-C він вийшов на зв’язок лише двічі, обидва рази на 15 хвилин. Науковці NASA наразі аналізують отримані дані.

Протягом польоту маяк навіть встиг побути запасною навігаційною системою посадкового модуля, передаючи NASA інформацію про його позицію.

Перспективи, які обіцяє LN-1, не закінчуються Місяцем: на Марсі, де затримка в комунікаціях із Землею може сягати 20 хвилин, така система значно полегшить навігацію.

Lunar Node заснований на розробленому NASA ПЗ для децентралізованої навігації Multi-spacecraft Autonomous Positioning System (MAPS), що дає змогу учасникам мережі орієнтуватися відносно одне одного.