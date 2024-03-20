Папа Франциск знову закликав до переговорів про мир в Україні

https://racurs.ua/ua/n193526-papa-francysk-znovu-zaklykav-do-peregovoriv-pro-myr-v-ukrayini.html

Ракурс

Папа Римський Франциск вчергове закликав до переговорів про мир в Україні.

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Він згадав «змучені народи України та Святої Землі, Палестини та Ізраїлю, які так сильно страждають від страху війни», повідомляє Vatican News.

Ніколи не забуваймо, що війна — це завжди поразка. Не можна продовжувати війну. Ми маємо докласти всіх зусиль, щоб провести переговори, щоб покласти край війні.

Це перша заява папи Римського щодо війни в Україні відтоді, як його попереднє висловлювання на цю тему викликало різку критику в багатьох країнах.

Нагадаємо, раніше Франциск, говорячи про війну, сказав, що Україна повинна мати «відвагу білого прапора» та бути готовою вести переговори. Цей вислів викликав різку критику Києва та керівництва країн Заходу.

20 березня Ватикан спростував, що Папа Римський планує відвідати Москву. З такими словами виступив представник Ватикану Маттео Бруні. Раніше французький інтернет-портал Intelligence Online повідомив, що Франциск отримав запрошення від володимира путіна та прийняв його.

Поїздка нібито мала відбутися у червні, а дорогою назад Папа Римський міг заїхати до Києва.