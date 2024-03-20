Через масові перекриття трас у Польщі пасажири запізнюються на українські поїзди з Перемишля

https://racurs.ua/ua/n193525-cherez-masovi-perekryttya-tras-u-polschi-pasajyry-zapiznuutsya-na-ukrayinski-poyizdy-z-peremyshlya.html

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«Укрзалізниця» отримує повідомлення від пасажирів, які через масові перекриття трас польськими активістами не можуть вчасно дістатися вокзалу в Перемишлі.

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Перевізник розповів, що активує правило «залізної підстраховки»: ті пасажири, які не встигнуть на свій рейс «Укрзалізниці» через перекриття польських трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд з Перемишля, Любліна та Хелма до України за тими ж квитками на свій пропущений рейс.

Така опція доступна для наступних поїздів:

№ 768 Варшава — Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);

№ 32 Перемишль — Запоріжжя;

№ 52 Перемишль — Київ;

№ 716 Перемишль — Київ;

№ 706 Перемишль — Київ;

№ 90 Перемишль — Київ;

№ 94 Хелм — Харків;

№ 24 Хелм — Київ;

№ 20 Хелм — Київ;

№ 120 Хелм — Дніпро.

В «Укрзалізниці» сказали, що не можуть гарантувати вільні місця потрібного класу, проте зробимо все можливе, щоб зручно розмістити додаткових пасажирів та довезти додому за графіком.

Рух поїздів між Польщею та Україною наразі відбувається в стандартному режимі.

Нагадаємо, 20 березня польські фермери повністю перекрили рух автобусів та вантажівок через пункт пропуску «Медика» — «Шегині», та не пропускають і легкові автомобілі. Вони до 20 години взагалі планують не пропускати автобуси та вантажівки як на в’їзд в Польщу, так і на виїзд.