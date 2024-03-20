Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Через масові перекриття трас у Польщі пасажири запізнюються на українські поїзди з Перемишля

Через масові перекриття трас у Польщі пасажири запізнюються на українські поїзди з Перемишля

20 бер 2024, 19:43
999

«Укрзалізниця» отримує повідомлення від пасажирів, які через масові перекриття трас польськими активістами не можуть вчасно дістатися вокзалу в Перемишлі.


.

Перевізник розповів, що активує правило «залізної підстраховки»: ті пасажири, які не встигнуть на свій рейс «Укрзалізниці» через перекриття польських трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд з Перемишля, Любліна та Хелма до України за тими ж квитками на свій пропущений рейс.

Така опція доступна для наступних поїздів:

  • № 768 Варшава — Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);
  • № 32 Перемишль — Запоріжжя;
  • № 52 Перемишль — Київ;
  • № 716 Перемишль — Київ;
  • № 706 Перемишль — Київ;
  • № 90 Перемишль — Київ;
  • № 94 Хелм — Харків;
  • № 24 Хелм — Київ;
  • № 20 Хелм — Київ;
  • № 120 Хелм — Дніпро.

В «Укрзалізниці» сказали, що не можуть гарантувати вільні місця потрібного класу, проте зробимо все можливе, щоб зручно розмістити додаткових пасажирів та довезти додому за графіком.

Рух поїздів між Польщею та Україною наразі відбувається в стандартному режимі.

Нагадаємо, 20 березня польські фермери повністю перекрили рух автобусів та вантажівок через пункт пропуску «Медика» — «Шегині», та не пропускають і легкові автомобілі. Вони до 20 години взагалі планують не пропускати автобуси та вантажівки як на в’їзд в Польщу, так і на виїзд.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів