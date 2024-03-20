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Из-за массовых перекрытий трасс в Польше пассажиры опаздывают на украинские поезда из Перемышля
Из-за массовых перекрытий трасс в Польше пассажиры опаздывают на украинские поезда из Перемышляhttps://racurs.ua/n193525-iz-za-massovyh-perekrytiy-trass-v-polshe-passajiry-opazdyvaut-na-ukrainskie-poezda-iz-peremyshlya.htmlРакурс
«Укрзалізниця» отримує повідомлення від пасажирів, які через масові перекриття трас польськими активістами не можуть вчасно дістатися вокзалу в Перемишлі.
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Перевізник розповів, що активує правило «залізної підстраховки»: ті пасажири, які не встигнуть на свій рейс «Укрзалізниці» через перекриття польських трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд з Перемишля, Любліна та Хелма до України за тими ж квитками на свій пропущений рейс.
Така опція доступна для наступних поїздів:
- № 768 Варшава — Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);
- № 32 Перемишль — Запоріжжя;
- № 52 Перемишль — Київ;
- № 716 Перемишль — Київ;
- № 706 Перемишль — Київ;
- № 90 Перемишль — Київ;
- № 94 Хелм — Харків;
- № 24 Хелм — Київ;
- № 20 Хелм — Київ;
- № 120 Хелм — Дніпро.
В «Укрзалізниці» сказали, що не можуть гарантувати вільні місця потрібного класу, проте зробимо все можливе, щоб зручно розмістити додаткових пасажирів та довезти додому за графіком.
Рух поїздів між Польщею та Україною наразі відбувається в стандартному режимі.
Нагадаємо, 20 березня польські фермери повністю перекрили рух автобусів та вантажівок через пункт пропуску «Медика» — «Шегині», та не пропускають і легкові автомобілі. Вони до 20 години взагалі планують не пропускати автобуси та вантажівки як на в’їзд в Польщу, так і на виїзд.