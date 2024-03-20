Рада предварительно одобрила законопроект об изменениях в финансировании получения высшего образования

https://racurs.ua/n193524-rada-predvaritelno-odobrila-zakonoproekt-o-radikalnyh-izmeneniyah-v-finansirovanii-polucheniya.html

Ракурс

Верховна Рада України 20 березня в першому читанні ухвалила законопроєкт про зміни у фінансуванні здобуття вищої освіти.

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Це ключовий крок в комплексній трансформації вищої освіти, яку започаткувало Міністерство освіти і науки України. Далі урядовці, нардепи та освітяни будуть допрацьовувати текст закону до другого читання, повідомив заступник міністра освіти Михайло Винницький.

Основні зміни, які передбачає законопроєкт, такі:

Частина студентів навчатиметься за кошти держзамовлення, частина — отримуватиме державні гранти на навчання. Наголошуємо, що йдеться не про зменшення бюджетних асигнувань на підготовку фахівців із вищою освітою, а про більш цільовий розподіл бюджетних коштів.

Держзамовлення формуватиметься залежно від потреб держави. Для ключових спеціальностей (наприклад, лікарі, вчителі, військові, інженери деяких спеціалізацій тощо), законопроєктом передбачено збереження повної бюджетної підтримки навчання (за конкурсом). Також запроваджується система забезпечення гарантованого першого робочого місця після випуску.

Розвиватиметься принцип «гроші ходять за студентом», згідно з яким фінансується не заклад, а здобувач освіти, який отримуватиме за результатами ЗНО/НМТ певну суму грошей на навчання (грант).

Сума гранту визначатиметься урядом, але в сьогоднішніх умовах передбачається діапазон між 15 і 50 тис. грн. Найбільш здібні вступники отримають грант, який покриватиме всю вартість навчання, а для інших залучатиметься механізм співфінансування.