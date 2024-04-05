На атакованных беспилотниками российских аэродромах было 70 самолетов

https://racurs.ua/n194066-na-atakovannyh-bespilotnikami-rossiyskih-aerodromah-bylo-70-samoletov-foto.html

Ракурс

Журналісти порахували, скільки літаків було на російських військових летовищах Морозовськ, Енгельс та Єйськ до атаки БПЛА в ніч з 4-го на 5 квітня.

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«Схеми» 5 квітня оприлюднили відповідні супутникові знімки.

Як свідчить знімок Planet Labs аеродрому Енгельс за 4 квітня, який є у розпорядженні «Схем», там знаходилось щонайменше вісім стратегічних бомбардувальників: три Ту-160 та п’ять Ту-95. Також супутник зафіксував по одному Іл-76 і Ту-22.

На військовому аеродромі у Єйську у переддень атаки БПЛА знаходилось близько 30 повітряних суден: десять тренувально-бойових літаків Л-39, п’ять транспортних літаків Ан-26 і по одному Ан-74 та Ан-12, чотири винищувачі типу Су-27, 4 — Су-25, один Су-30, а також гелікоптери Ка-27, один Мі-8 та два навчально-тренувальні літаки Ту-134УБЛ.

На летовищі у Морозовську, відповідно до знімку Planet Labs, станом на 4 квітня було 29 винищувачів різних типів, більшість з яких Су-34.

Міноборони рф повідомило, що в ніч з 4 на 5 квітня територію росії атакували понад 50 безпілотників, у чому відомство звинуватило Україну. Мешканці російських міст Енгельс, Єйськ та Морозовськ масово викладали у соцмережах відео, на яких видно вибухи та їхні наслідки поблизу російських військових аеродромів.

Раніше медіа писали, що атака дронів на аеродром у Морозовську була спільною операцією Служби безпеки України, військових і Сил оборони.

За оцінкою джерел журналістів, шість бомбардувальників рф були знищені, ще вісім — суттєво пошкоджені.