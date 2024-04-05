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Гетманцев предупредил владельцев киосков по продаже табака - Запретим торговлю сигаретами
Гетманцев предупредил владельцев киосков по продаже табака — Запретим торговлю сигаретамиhttps://racurs.ua/n194065-getmancev-predupredil-vladelcev-kioskov-po-prodaje-tabaka-zapretim-torgovlu-sigaretami.htmlРакурс
У кіосках можуть перестати продавати сигарети, таку заборону розглядає Верховна Рада.
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Це пов’язано з тим, що продавці не використовують реєстратори розрахункових операцій (РРО), зауважує голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев в Telegram.
За словами нардепа, першим сценарієм є раптові фактичні перевірки, без попередження від «друзів» із податкової.
Другий сценарій — доповнення переліку причин для анулювання ліцензій не видачею чека. Законопроект на розгляді у Раді і його буде ухвалено, запевнив Гетманцев.
У нас з вами є декілька варіантів розвитку подій, якщо ви раптом не схаменетеся самі і не почнете тотально застосовувати РРО до всіх без виключення продажів, припинивши красти у армії:
1. Раптові фактичні перевірки. Повірте, насправді раптові, а не за попереднім повідомленням від ваших «друзів» у податковій. Це вже йде, при цьому йде з певними неприємними для вас нюансами.
2. Доповнення переліку підстав анулювання ліцензій не видачею чеку. Цей проект вже є у нас на розгляді. Він буде прийнятий.
3. Заборона продавати тютюн у кіосках. Цього ще нема, але точно буде, якщо не схаменетеся, — написав Гетманцев.