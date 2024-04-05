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Гетманцев попередив власників кіосків з продажу тютюну - Якщо не схаменетеся, заборонимо торгівлю сигаретами
Гетманцев попередив власників кіосків з продажу тютюну — Якщо не схаменетеся, заборонимо торгівлю сигаретамиhttps://racurs.ua/ua/n194065-getmancev-poperedyv-vlasnykiv-kioskiv-z-prodaju-tutunu-yakscho-ne-shamenetesya-zaboronymo.htmlРакурс
У кіосках можуть перестати продавати сигарети, таку заборону розглядає Верховна Рада.
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Це пов’язано з тим, що продавці не використовують реєстратори розрахункових операцій (РРО), зауважує голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев в Telegram.
За словами нардепа, першим сценарієм є раптові фактичні перевірки, без попередження від «друзів» із податкової.
Другий сценарій — доповнення переліку причин для анулювання ліцензій не видачею чека. Законопроект на розгляді у Раді і його буде ухвалено, запевнив Гетманцев.
У нас з вами є декілька варіантів розвитку подій, якщо ви раптом не схаменетеся самі і не почнете тотально застосовувати РРО до всіх без виключення продажів, припинивши красти у армії:
1. Раптові фактичні перевірки. Повірте, насправді раптові, а не за попереднім повідомленням від ваших «друзів» у податковій. Це вже йде, при цьому йде з певними неприємними для вас нюансами.
2. Доповнення переліку підстав анулювання ліцензій не видачею чеку. Цей проект вже є у нас на розгляді. Він буде прийнятий.
3. Заборона продавати тютюн у кіосках. Цього ще нема, але точно буде, якщо не схаменетеся, — написав Гетманцев.