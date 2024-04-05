Гетманцев попередив власників кіосків з продажу тютюну - Якщо не схаменетеся, заборонимо торгівлю сигаретами

https://racurs.ua/ua/n194065-getmancev-poperedyv-vlasnykiv-kioskiv-z-prodaju-tutunu-yakscho-ne-shamenetesya-zaboronymo.html

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У кіосках можуть перестати продавати сигарети, таку заборону розглядає Верховна Рада.

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Це пов’язано з тим, що продавці не використовують реєстратори розрахункових операцій (РРО), зауважує голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев в Telegram.

За словами нардепа, першим сценарієм є раптові фактичні перевірки, без попередження від «друзів» із податкової.

Другий сценарій — доповнення переліку причин для анулювання ліцензій не видачею чека. Законопроект на розгляді у Раді і його буде ухвалено, запевнив Гетманцев.