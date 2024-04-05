Турецький омбудсмен планує візит до місць утримання українських полонених в росії

https://racurs.ua/ua/n194064-tureckyy-ombudsmen-planuie-vizyt-do-misc-utrymannya-ukrayinskyh-polonenyh-v-rosiyi.html

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Турецький омбудсмен Шереф Малкоч має намір здійснити візит до місць утримання українських полонених в росії.

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Після відвідин табору з російськими полоненими в Україні головний омбудсмен Республіки Туреччина Малкоч збирається поїхати в росію, аби перевірити умови утримання українських полонених на території держави-агресорки. Про це 5 квітня повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Пересвідчившись у дотриманні Женевських конвенцій українською стороною, Малкоч має намір отримати дозвіл від російської сторони на аналогічний візит до росії. Турецький правозахисник сподівається, що такий візит зможе «прокласти шлях до обміну полоненими».

Якщо ми матимемо можливість, то плануємо поїхати в росію і провести аналогічні дослідження, а потім опублікувати звіт. Але повторю ще раз, що важливішим за оприлюднення звіту, якби ми змогли цьому посприяти, принаймні частково, став би обмін полоненими, — зазначив Шереф Малкоч.

Наприкінці березня відбувся візит делегації головного омбудсмана Турецької Республіки Шерефа Малкоча до табору на заході України, де утримують російських військовополонених. Турецького омбудсмана супроводжував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, який також є представником Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Під час поїздки до України Малкоч взяв участь у великій зустрічі з родинами українських військовополонених.