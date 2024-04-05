Розвідка Естонії прогнозує збільшення інтенсивності бойових дій в Україні

https://racurs.ua/ua/n194063-rozvidka-estoniyi-prognozuie-zbilshennya-intensyvnosti-boyovyh-diy-v-ukrayini.html

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Розвідувальний центр Сил оборони Естонії в щотижневому зведенні стверджує, що російська армія продовжує утримувати темп оперативного просування та ініціативу на Луганському та Донецькому напрямках.

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Через поліпшені погодні умови та прохідність російська армія збільшила кількість механізованих підрозділів. Вони також розпочали реорганізацію військ на всій лінії фронту. У зв’язку з цим розвідувальний центр Сил оборони Естонії вважає, що найближчими тижнями може збільшитися інтенсивність бойових дій.

Крім того, на думку естонської розвідки, може зрости загроза військових дій на північному сході України. На північному напрямку ЗС рф продовжують терористичні бомбардування, а також саботажну діяльність. Ведеться активне мінування територій.

Раніше начальник МВА міста Часів Яр Сергій Чаус заявив, що зараз ситуація у Часовому Яру є найскладнішою за весь час.

Щодня посилюються обстріли. 4 квітня, просто шалений день, на щастя без постраждалих, але велика кількість пожеж та пошкодженого житла. Кожного дня ми спостерігаємо таку картину, тому все складніше і складніше. Те, що посилюється ворожий наступ, ми це відчуваємо, — розповів начальник Часовоярської міської військової адміністрації.

За його словами, в місті фактично бізнесу не залишилося, на цей момент працює лише один магазин.