Інгріда Шимоніте та Денис Шмигаль. Фото:

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Ракурс

Литва закупить для України 3 тис. литовських безпілотників

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Також литовський уряд виділить 15 млн євро на програми реабілітації поранених українських військових. Крім того, Вільнюс надає 35 млн євро на ініціативу Чехії із закупівлі артилерійських боєприпасів. Відповідна домовленість була узгоджена з прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте. Про це глава українського уряду Денис Шмигаль 5 квітня повідомив у Telegram.

Ми маємо і надалі допомагати українським військовим на фронті, тому Литва віддала 35 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів. Ми також домовилися з міністром національної оборони про те, що Литва незабаром закупить приблизно за 2 млн євро близько 3 тис. литовських безпілотників FPV, — заявила Шимоніте на прес-конференції.

За його словами, Литва бере активну участь у відновленні України й виділить ще 5 млн євро на освіту та 12 млн євро на допомогу ветеранам, відбудову шкіл та дитсадків, облаштування укриттів.

Під час візиту до Вільнюса Шмигаль подякував союзникам за чітку позицію стосовно блокування експорту до Євросоюзу російської та білоруської агропродукції.

Також він сьогодні запропонував нову ініціативу — заборону авіатранзиту до російської федерації та Білорусі. Це, за словами прем'єра, обмежить економічний потенціал агресора, а також посилити санкційний тиск на Москву.

Нагадаємо, 3 квітня Фінляндія оголосила про виділення 23-го пакету допомоги Україні на суму 188 млн євро. ЗСУ отримають системи ППО та артилерійські боєприпаси. З початку повномасштабного російського вторгнення Гельсінкі передали Києву військової допомоги на майже 2 млрд євро.