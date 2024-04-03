Україна та Фінляндія підписали безпекову угоду. Фото: ОП

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Україна та Фінляндія 3 квітня підписали двосторонню угоду з безпеки.

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Президент України Володимир Зеленський і президент Фінляндії Александр Стубб у Києві підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Цим документом Фінляндія формалізувала готовність і надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії, зобов’язалася надавати довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблювати співпрацю в політичній, фінансовій, гуманітарній сферах та в напрямі реформ. Про це повідомляється на сайті українського президента.

Також на Банковій зазначили, що Фінляндія допомагатиме Україні відбудовувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону та критичної інфраструктури. Крім того, у фінських лікарнях лікуватимуться поранені українські військові.

Угода також чітко засвідчує підтримку майбутнього членства України в Євросоюзі та НАТО з боку Фінляндії.

Крім того, сьогодні Фінляндія оголосила про виділення 23-го пакету допомоги Україні на суму 188 млн євро. ЗСУ отримають системи ППО та артилерійські боєприпаси. Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення Гельсінкі передали Києву військової допомоги на майже 2 млрд євро.

Нагадаємо, 1 березня Україна підписала двосторонню безпекову угоду з Нідерландами. Погоджений документ передбачає 2 млрд євро військової допомоги від Нідерландів у 2024 році, а також подальшу оборонну допомогу протягом наступних 10 років.