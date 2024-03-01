Угода України та Нідерландів визначає механізм 24-годинного реагування у разі повторної агресії проти України

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Україна підписала двосторонню безпекову угоду з Нідерландами.

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Документ, який ухвалили 1 березня в Харкові президент України та прем'єр-міністр Нідерландів, передбачає два мільярди євро військової допомоги від Нідерландів цього року, а також подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років.

Згідно з угодою, Нідерланди також підтримують майбутнє членство України в ЄС і НАТО.

Також документ визначає пріоритети надання допомоги у сфері протиповітряної оборони, артилерії, морських та далекобійних засобів, з особливим акцентом на зміцненні Повітряних сил України.

Також визначено механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України.

Нагадаємо, що 24 лютого Україна підписала схожі безпекові угоди з Італією та Канадою, а раніше, 22 лютого — з Данією.

Документ містить потужний військовий блок, який передбачає надання Україні сучасного військового обладнання та підтримки оборонної промисловості. Пріоритет — у наданні ППО, артилерії, бронетехніки, підтримці морських та далекобійних можливостей і, зокрема, Повітряних сил, — повідомив Офіс президента України.

В Офісі президента називають блок про відповідальність рф в угоді з Нідерландами «найсильнішим» серед усіх вже підписаних двосторонніх угод — у ньому йдеться у тому числі про спецтрибунал щодо агресії росії у Гаазі.

Як повідомило Міністерство оборони Нідерландів, країна поставить Україні патрульні катери та десантні кораблі. Нідерланди також виділили 250 млн євро на чеську ініціативу на термінове замовлення великої кількості артилерійських снарядів для України.

У пакет увійшли 14 надувних човнів з жорстким корпусом (RHIB), вісім воєнізованих річкових патрульних катерів і бойових катерів CB90.

Харків, який завітали до лідерів двох країн, перебуває під постійною загрозою російських ракетних ударів.

Можна довго говорити про те, чим збивати С-300. Ми розуміємо, чого не вистачає. Ми знаємо, наскільки високі ризики, коли за хвилину ракета потрапляє у громадянську мету. Ми розуміємо, що тут потрібний комплексний захист. І найголовніше — що діяти не лише посилюючи ППО у Харкові та регіоні, а й треба відтісняти росіян якомога далі, — заявив Зеленський на спільній із Рютте прес-конференції у Харкові.

За словами Зеленського, якщо не відтіснити ворога якнайдалі, захистити Харків буде складно.