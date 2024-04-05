Ракурсhttps://racurs.ua/
Володимир Зеленський запровадив санкції РНБО. Фото: ОП
Зеленський запровадив санкції проти низки топ-контрабандистівhttps://racurs.ua/ua/n194061-zelenskyy-zaprovadyv-sankciyi-proty-nyzky-top-kontrabandystiv.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський продовжив нові санкції проти осіб, яких пов’язують з контрабандою.
.
У санкційному списку опинилися семеро бізнесменів з громадянством України, Ізраїлю, Румунії, Вірменії та росії. Глава держави своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 квітня 2024 року. Про це повідомляється на сайті президента.
Під санкції потрапили:
- Вадим Альперін (громадянство Ізраїлю);
- Александру Єріміцюц (громадянство Румунії);
- Юріє Кушнір (громадянство Румунії);
- Орест Адамчо (громадянство України);
- Віктор Шерман (громадянство України);
- Андрій Попов (громадянство рф);
- Араік Амірханян (громадянство Вірменії).
Також санкції стосуються 86 компаній з України та різних частин світу. Всі вони пов’язані з найбільшими українськими контрабандистами. Більшість фірм з України, але є компанії й з росії, Китаю, а деякі знаходяться в окупованому Криму.
Санкції РНБО передбачають блокування активів та обмеження торговельних операцій, обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, заборона виведення капіталів з України, заборона діяльності на українській території.
Нагадаємо, 7 грудня минулого року президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти росіян. До санкційного списку потрапили, зокрема, соратники глави Чечні Рамзана Кадирова — командир спецзагону «Ахмат» Апті Алаудінов та співробітник інституту МВС росії Рамзан Цицулаєв.