Володимир Зеленський запровадив санкції РНБО. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n194061-zelenskyy-zaprovadyv-sankciyi-proty-nyzky-top-kontrabandystiv.html

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Президент України Володимир Зеленський продовжив нові санкції проти осіб, яких пов’язують з контрабандою.

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У санкційному списку опинилися семеро бізнесменів з громадянством України, Ізраїлю, Румунії, Вірменії та росії. Глава держави своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 квітня 2024 року. Про це повідомляється на сайті президента.

Під санкції потрапили:

Вадим Альперін (громадянство Ізраїлю);

Александру Єріміцюц (громадянство Румунії);

Юріє Кушнір (громадянство Румунії);

Орест Адамчо (громадянство України);

Віктор Шерман (громадянство України);

Андрій Попов (громадянство рф);

Араік Амірханян (громадянство Вірменії).

Також санкції стосуються 86 компаній з України та різних частин світу. Всі вони пов’язані з найбільшими українськими контрабандистами. Більшість фірм з України, але є компанії й з росії, Китаю, а деякі знаходяться в окупованому Криму.

Санкції РНБО передбачають блокування активів та обмеження торговельних операцій, обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, заборона виведення капіталів з України, заборона діяльності на українській території.

Нагадаємо, 7 грудня минулого року президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти росіян. До санкційного списку потрапили, зокрема, соратники глави Чечні Рамзана Кадирова — командир спецзагону «Ахмат» Апті Алаудінов та співробітник інституту МВС росії Рамзан Цицулаєв.