SMS-повестки ввел в беларуси лукашенко

Александр Лукашенко, фото: «Хартия 97»

https://racurs.ua/n194096-sms-povestki-vvel-v-belarusi-lukashenko.html

Ракурс

У білорусі запроваджують розсилання повісток по SMS.

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Відповідний закон 5 квітня підписав самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко. Про це повідомляється на державному правовому інтернет-порталі білорусі.

Цей закон надає білоруським військовим комісаріатам можливість сповіщати чоловіків про явку у військкомат чи призов на військову службу через SMS — оператори звʼязку зобовʼязані впродовж тижня на запит військкоматів надавати номери громадян, що перебувають на військовому обліку.

SMS-повістки надсилатимуть у разі мобілізації, а також на заходи з мобілізаційної підготовки. Факту надсилання SMS буде достатньо, щоб повідомлення юридично вважалося доставленим адресату.

Також зміни стосуються і паперових повісток — їх у білорусі тепер можуть вручати не лише працівники військкоматів, а й посадові особи організацій, яких визначить місцева влада. Повістки вручатимуть не лише за місцем проживання, а й за місцем роботи чи перебування.

Також значно зростають максимальне покарання за ухиленні від призову (з двох до трьох років позбавлення волі) та штраф за порушення щодо військового обліку (з трьох до 25 базових величин. Одна базова величина становить 40 білоруських рублів, що відповідає приблизно 500 грн).

Варто додати, що на початку квітня лукашенко заявив, що білорусь готується до війни, але сама нібито не хоче воювати.