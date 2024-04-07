ТЦК за несколько месяцев получат данные о мужчинах в возрасте от 17-60 лет из госреестров

https://racurs.ua/n194136-tck-za-neskolko-mesyacev-poluchat-dannye-o-mujchinah-v-vozraste-ot-17-60-let-iz-gosreestrov.html

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Військкомати вже за декілька місяців отримають дані про чоловіків віком від 17−60 років, які містяться у різних державних реєстрах

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Про це 7 квітня розповіла заступниця голови Комітету ВР України з питань антикорупційної політики Олена Мошенець.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про електронний реєстр військовозобов’язаних. До нього стікатимуться дані про громадян чоловіків у віці від 17 до 60 років з шести найбільших державних реєстрів — податкової, МОЗу, Мін’юсту, МВС, ЦВК, міграційної служби.

Міноборони отримає дані про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться в різних державних реєстрах.

МОУ називає законопроєкт № 10062 «критично важливим для обороноздатності України», оскільки «реалізація його положень сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також нарешті переведе послуги й процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат».

Документ узаконює створення електронного кабінету військовозобов’язаного, який дозволить чоловікам актуалізувати власні дані без відвідування ТЦК.

У 2023 році у Міноборони повідомили, що єдиний реєстр військовозобов’язаних та призовників «Оберіг» підключений до двох найбільших державних баз даних. Держприкордонслужба також використовує «Оберіг» — для боротьби із незаконним виїздом військовозобов’язаних за кордон.