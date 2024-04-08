Посольство рф в Вильнюсе бросили «коктейли Молотова». Фото:

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Ракурс

Будівлю російського посольства у Вільнюсі закидали пляшками із запалювальною сумішшю.

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У ніч на понеділок, 8 квітня, дипломатичне відомство країни-агресора атакували «коктейлями Молотова». Приблизно о 2.15 невідомий кинув пляшку в будівлю посольства рф. Вдруге пляшку із запалювальною рідиною кинули в будівлю десь о 2.46. Пошкоджена стіна посольства, а збитки встановлюються. Про це повідомив місцевий Департамент поліції, передає LRT.

За словами прес-секретаря Департаменту поліції Рамунаса Матоніса, підозрюваних поки не встановили. Інцидент зафіксували самі поліцейськими. Правоохоронці не зазначили, чи могли ці інциденти бути провокацією.

Розпочате досудове розслідування за ст. 187 (знищення чи пошкодження майна загальнонебезпечним способом) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у березні біля російська посольства в Ризі влаштували флешмоб — поставили автобус із пропозицією тим, хто голосує за диктатора володимира путіна пропонували вибрати місто, до якого можна вирушити.

Джерело: LRT