В польском городке единственный кандидат в мэры проиграл выборы

https://racurs.ua/n194169-v-polskom-gorodke-edinstvennyy-kandidat-v-mery-proigral-vybory.html

Ракурс

У польському містечку Вільковиці єдиний кандидат у мери програв вибори.

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Як повідомляє видання RMF24, для перемоги на виборах кандидат має отримати мінімум 50% голосів, навіть якщо він єдиний у списку. Так і сталося, чинний голова міста Януш Земанек після підрахунку всіх голосів отримав тільки 39,7%.

Виявилося, що більшість місцевих мешканців просто проголосували проти Земанека, тому нового голову обиратимуть шляхом таємного голосування у місцевому органі самоврядування.

Вільковиці — місто в Польщі, у гміні Вільковиці Бельського повіту Сілезького воєводства. Населення — 6 тис. 761.

7 квітня, у Польщі відбувся перший тур місцевих виборів. На дільницях голосували за депутатів у ґмінах, повітах, містах, сеймиках воєводств, а також голів громад — війтів, бургомістрів (голова повіту) і мерів міст. Другий тур заплановано на 21 квітня.

Як писало польське видання «Політика», у 421 гміні балотувався лише один кандидат. Дослідники польського місцевого самоврядування попереджають, що це жахливий знак для польської демократії.

На попередніх місцевих виборах така ситуація була у 320 гмінах.