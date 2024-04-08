СМИ сообщили дату саммита мира высокого уровня в Швейцарии

https://racurs.ua/n194172-smi-soobschili-datu-sammita-mira-vysokogo-urovnya-v-shveycarii.html

Ракурс

Саміт миру високого рівня, який Швейцарія погодилась провести для України, може відбутися 16−17 червня, хоча наразі неясно, скільки лідерів будуть присутні.

.

На захід запросять від 80 до 100 країн, переважно з так званого Глобального півдня, припускає Bloomberg.

Наразі немає стовідсоткової впевненості, що до саміту приєднається Китай. Союзники України вважають присутність Китаю важливою для успіху зустрічі з огляду на вплив, який, за їхніми словами, Пекін має на Москву.

Речник Міністерства закордонних справ Швейцарії повідомив, що дата і місце проведення конференції ще не визначені.

На додаток до перспектив України, росії та Європи, важливо також прислухатися до Глобального Півдня, який відіграватиме ключову роль у можливому включенні росії в цей процес. Саме тому ми перебуваємо в тісному контакті з Китаєм, Індією, Бразилією, ПАР та Саудівською Аравією, — заявив речник МЗС в інтерв’ю агентству Bloomberg у понеділок.

Наразі Пекін взяв участь лише в одній зустрічі між радниками з національної безпеки, метою якої було закласти основу для саміту.

Кілька країн наполягали на тому, щоб росія взяла участь у зустрічі у Швейцарії, але Київ хоче широкої згоди щодо ключових принципів, які ляжуть в основу будь-якого майбутнього врегулювання, перш ніж вступати в контакти з Москвою.