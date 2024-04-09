рф проигнорировала предложение Украины обменять пленных по случаю Пасхи и Ораза-байрам у мусульман

https://racurs.ua/n194200-rf-proignorirovala-predlojenie-ukrainy-obmenyat-plennyh-po-sluchau-pashi-i-oraza-bayram-u-musulman.html

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Україна пропонувала росії обмін полоненими з нагоди Великодня та Свята розговіння (Ораза-байрам) у мусульман, але рф це проігнорувала.

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При цьому, як розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, Україна запропонувала формулу обміну один до чотирьох, тобто кількість повернутих полонених росії перевищувала б кількість повернутих українській стороні.

У списку, який запропонувала Україна до обміну російській стороні, був один католик і 146 мусульман. Однак запропоновані списки рф проігнорувала.

Як бачимо, навіть послання Папи Римського не додало мотивації росіянам здійснити обмін ні за формулою «всіх на всіх», ні за інших умов, — сказав Лубінець.

Він додав, що «попри таку нерозумну поведінку російської сторони», Україна готова до обміну за формулою «всіх на всіх» з нагоди відзначення «православного» Великодня (за новоюліанським календарем, 5 травня).

Таку пропозицію відправили російській стороні. Лубінець додатково звернуся до уповноваженої з прав людини рф Тетяни Москалькової.

Ораза-байрам цього року відзначатимуть 10 квітня. Великдень за григоріанським календарем відзначали 31 березня.

Керівник ГУР Кирило Буданов раніше заявив, що повністю підтримує великодній заклик Папи Римського щодо обміну полоненими між росією та Україною у форматі «всіх на всіх», «але є нюанс».

Давайте це зробимо. Залишилася одна маленька справа: переконати росію, — зауважив Буданов в інтерв’ю ARD.

Він також розповів, що Туреччина більше не є центральним посередником в обміні військовополоненими.