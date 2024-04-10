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Ракурс
Эксперты посчитали потери ВВП Украины из-за недостаточно высокого уровня верховенства права

Эксперты посчитали потери ВВП Украины из-за недостаточно высокого уровня верховенства права

10 апр 2024, 15:46
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Через недостатньо високий рівень верховенства права Україна потенційно недоотримує до 45,3 млрд дол. Це майже чверть ВВП.


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Україна за основними показниками правосуддя більш ніж у 2 рази відстає від країн регіону, які вже є членами Євросоюзу. Про це йдеться у звіті команди EasyBusiness на платформі Центру економічного відновлення. Економічний індекс верховенства права визначає стан верховенства права в Україні, його вплив на ефективність економічної діяльності та роботу бізнесу.

Якби позиції України у сфері верховенства права зросли до середнього регіонального рівня, це могло б потенційно створити умови для збільшення ВВП на душу населення на 400 дол. Це дозволить Україні наздогнати показники Молдови та обігнати Грузію. А при досягненні рівня ЄС очікується зростання ВВП на душу населення на 1 тис. 105 дол., це приблизно 23% ВВП України (у цінах 2021 року).

Основні прогалини у сфері верховенства права:

  • тривалість судових процедур;
  • ефективність антикорупційних механізмів;
  • ситуація з верховенством права та баланс у політичній системі за нинішнього уряду.

Проблеми верховенства права не лише впливають на систему та економіку, вони стосуються бюджету, добробуту, побуту і майбутнього кожного українця.

Источник: Ракурс


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