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Ракурс
Военный и комик "Загорецкая Людмила Степановна" получил на фронте тяжелое ранение головы

Военный и комик «Загорецкая Людмила Степановна» получил на фронте тяжелое ранение головы

12 апр 2024, 10:14
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Військовий і комік Віктор Розовий отримав на фронті важке осколкове поранення голови.


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Як розповіла його дружина Ольга, чоловіка поранило ввечері 21 березня. Протягом наступних двох тижнів за його життя боролися медики.

Це дуже складна травма й важко уявити, як відбувалася його евакуація. Дякую за швидкі рішення та надану допомогу бійцям 2 та 3 роти протитанкового батальйону 3 ОШБр та усім, хто віз Віктора ті понад 200 км [з поля бою], — написала Ольга в Інстаграм.

Вона додала, що доки стояло питання життя чоловіка, родина намагалася зберігати інформаційну тишу й не повідомляти про поранення.

Наразі стан Віктора кращий, він у свідомості й намагається спілкуватися.

Ольга повідомила, що нині займається організаційними моментами, щоб чоловік зміг потрапити у реабілітаційний центр за кордоном.

Розовий — український комік, учасник команди «Загорецька Людмила Степанівна». З початку повномасштабного вторгнення рф — військовослужбовець Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ.

Источник: Ракурс


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