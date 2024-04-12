У США нет "плана Б" для военной помощи Украине, - Bloomberg

https://racurs.ua/n194288-u-ssha-net-plana-b-dlya-voennoy-pomoschi-ukraine-bloomberg.html

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У США немає «плану Б» для військової допомоги Україні, лише заблоковані Конгресом 60 мільярдів доларів.

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Про це пише Bloomberg.

За словами співрозмовників агентства, Білий дім розчарований як республіканцями, які затримують з осені 2023 року допомогу Києву, так і союзниками в Європі, яким, на думку адміністрації Байдена, варто було б передати Україні прибуток від заморожених активів росії.

Крім цього, у Вашингтоні вважають, що ЄС має оперативно відреагувати на прохання Києва й організувати постачання систем ППО Patriot із власних запасів.

Найбільше занепокоєння у союзників викликає те, чи зможе Україна й надалі захищати свій повітряний простір. Відчуваючи момент слабкості України, росія б'є по критично важливій інфраструктурі, завдаючи найбільшої шкоди за понад два роки повномасштабної війни.

Водночас єдиний варіант надання допомоги Києву, який зараз розглядають у Вашингтоні, блокується республіканцями Палати представників, і, судячи з дій спікера Майка Джонсона, ухвалення відповідного законопроекта найближчим часом залишається під питанням.

Починаючи з 15 квітня Регламентний Комітет Палати — широко відомий як «Комітет спікера», оскільки спікер завжди використовує саме його функціонал для підтримки контролю над парламентом, обговорюватиме одразу шість законопроектів:

H.R. 6192 — Закон: руки геть від наших побутових приладів;

H.R. 7673 — Закон: про свободу в пранні;

H.R. 7645 — Закон: про надійність сушильних машин;

H.R. 7637 — Закон: про свободу холодильників;

H.R. 7626 — Закон: про доступне кондиціонування повітря;

H.R. 7700 — Закон: про припинення недоцільних стандартів посудомийних машин.

Історія питання

Раніше спікер Джонсон обіцяв взятись за допомогу Україні після того, як законодавці повернуться до Вашингтона. Коли і в якому вигляді це може відбутись? В цілому, зараз є кілька варіантів розвитку подій.

Варіант 1: на голосування Палати представників виносять допомогу для України, Ізраїлю і тд в тому вигляді, як її ухвалили в Сенаті, і як цього просив Білий дім. Для Києва тут закладено близько 60 млрд. Це найшвидший варіант. В разі ухвалення законопроект лягає на підпис Байдена.

Cаме на цьому варіанті наполягає Білий дім. POLITICO пише, що команда президента приватно працює із Джонсоном, щоб він погодився на 60 млрд для України — а якщо MAGA-республіканці через це захочуть відправити спікера у відставку, демократи допоможуть йому зберегти крісло.

Варіант 2: розгляд нового законопроекту зі змінами (тут Джонсон припустив надання допомоги для України в позику чи кредит). Це довший шлях, бо тоді Сенат мусив би розглянути документ знову — і ми памʼятаємо, як складно було зібрати голоси першого разу. Також невідомо, чи підтримає цей варіант Білий дім.

Втім, конкретних напрацювань нового законопроекту команда Майка Джонсона поки не представила. Називають різні опції, як ця позика може виглядати. Одна з пропозицій, яку раніше озвучив спікер — використати для оплати допомоги заморожені активи російських олігархів.

Варіант 3: всупереч обіцянкам, Майк Джонсон знову відкладає голосування за допомогу для України на невизначений термін. В такому разі конгресмени можуть розглянути це питання в обхід спікера. Для цього у Палаті представників потрібно зібрати 218 підписів. Наразі є 191.