В Москве взорвали автомобиль бывшего сотрудника СБУ

https://racurs.ua/n194299-v-moskve-vzorvali-avtomobil-byvshego-sotrudnika-sbu-video.html

Ракурс

У Москві 12 квітня підірвали автівку колишнього співробітника СБУ Васілія Прозорова. На жаль, він вижив, зараз перебуває в лікарні.

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Авто вибухнуло, щойно він спробував його завести. Зрадник отримав травми ніг, але вижив.

РосЗМІ пишуть, що «у Москві на Коровинському шосе вибухнув автомобіль Toyota Land Cruiser Prado».

З 2014 року Прозоров почав співпрацювати з росіянами і зливав їм інформацію про перебіг АТО. В СБУ працював до 2018 року. Кілька років тому втік в росію.

Так званий слідчий комітет рф порушив кримінальну справу за статтею про «замах на вбивство».

Прозоров раніше зізнався, що чотири роки був шпигуном російської федерації, передаючи інформацію ворогу про хід АТО.

Після цього СБУ опублікувала на своїй сторінці у Фейсбук заяву, де говорилося: