Ливан массированно атаковал ракетами Израиль. Фото:

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Ракурс

Ізраїль був атакований майже півсотнею ракет з території Лівану.

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У Галілеї, неподалік кордону з Ліваном, звучать сирени повітряної тривоги. У Ізраїлі спрацювала система Hetz, яка здатна збивати балістичні ракети у стратосфері. Про це пишуть світові ЗМІ, зокрема The Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю зафіксувала приблизно 40 запусків з боку Лівану. Деякі з цих ракет, які перетинали ліванську територію, були перехоплені, а решта впали на відкритих територіях. Про постраждалих, як заявили в ЦАХАЛ, інформація не надходила.

Нагадаємо, 12 квітня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Вашингтон вважає реальною загрозу нападу Ірану на Ізраїль. Зараз у Білому домі не лише стежать за розвитком ситуації, але й перекидати додаткові ресурси у регіон Близького Сходу. ЗМІ повідомляли, що США переміщують авіаносець Dwight Eisenhower на північ через Червоне море у бік Ізраїлю для стримування Ірану.

Раніше Тегеран передав Вашингтону повідомлення, що за втручання США в конфлікт між Ізраїлем та Іраном американські сили в регіоні будуть атаковані.

Відносини Ірану та Ізраїлю стали досить напруженими після того, як 1 квітня Ізраїль завдав ракетного удару по Дамаску у Сирії, внаслідок чого була зруйнована будівля консульства Ірану. Тоді загинули генерали КВІР та іранські дипломати.

Джерело: The Times of Israel