Нападение Ирана на Израиль прокомментировали в Пентагоне. Фото:

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Сполучені Штати Америки не прагнуть конфлікту з Іраном.

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Однак США захищатимуть свої війська та партнерів на Близькому Сході. За вказівкою президента Джо Байдена 13 квітня американські сили перехопили десятки ракет і БПЛА з Ірану, Іраку, Сирії та Ємену, які прямували до Ізраїлю. Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін, повідомила прес-служба Міноборони США.

Наші сили, як і раніше, готові захищати американські війська та партнерів у регіоні, надавати подальшу підтримку обороні Ізраїлю та зміцнювати регіональну стабільність. Ми не прагнемо конфлікту з Іраном, але ми без вагань будемо діяти, щоб захистити наші сили та підтримати оборону Ізраїлю, — зазначив він.

У Пентагоні також закликали Іран відмовитися від будь-яких нападів у майбутньому, зокрема й за допомогою своїх маріонеткових сил.

Тим часом видання New York Times та NBC News пишуть, що американські високопосадовці стурбовані тим, що Ізраїль може вдатися до швидкої відповіді на атаки Ірану, не думаючи про можливі наслідки. Зазначається, що ізраїльська влада пообіцяла координувати свою відповідь із союзниками.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня з боку Ірану на Ізраїль було випущено сотні безпілотників та ракет. Повітряна атака тривала близько п’яти годин. Ізраїльські ВПС перехоплювали іранські безпілотники над Йорданією та Сирією. Системи ППО США на Близькому Сході також працювали по повітряних цілях. Внаслідок атаки на Ізраїль постраждала 31 особа, а на одній із військових баз були зафіксовані незначні пошкодження.

Джерела: New York Times, NBC News