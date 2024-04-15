Кулеба считает реальным прикрытие польскими Patriot западных областей Украины

https://racurs.ua/n194372-kuleba-schitaet-realnym-prikrytie-polskimi-patriot-zapadnyh-oblastey-ukrainy.html

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Українського міністра закордонних справ Дмитра Кулебу ведуча «ТСН Тиждень» Алла Мазур запитала, чи можливий сценарій застосування американських систем ППО у Польщі для прикриття неба над заходом України.

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Кулеба вважає реальним сценарій, щоб системи Patriot, які перебувають в Польщі, прикривали б західні області України.

Зараз все реально. Насправді це захистило б країни НАТО від «прильотів» дронів чи ракет на їхню територію, — заявив міністр 14 квітня в ефірі телемарафону.

Кулеба зазначив, що зараз під час переговорів з партнерами, які могли б поділитися з Україною системами ППО, розглядаються дуже різні рішення.

Коли ми сидимо за зачиненими дверима, то я всім партнерам кажу: дорогі мої, що завгодно, хочете в оренду, давайте в оренду, хочете, щоб прикривав ваш кордон, буде прикривати ваш кордон, але дайте, — розповів глава МЗС.

Кулеба сказав також, що «ідуть активні переговори щодо поставок Україні двох батарей Patriot і однієї батареї SAMP/T».

Ми точно знаємо, де що розташовано, якби була готовність країн їх нам передати, то це було б питання тижня, і ми б їх отримали. Поставки Patriot залежать від США, оскільки це американська система, — сказав міністр в етері телемарафону.

Напередодні про рішення терміново поставити Україні додатковий комплекс Patriot оголосила Німеччина. Посол ФРН в Україні Мартін Єгер закликав інші країни наслідувати цей приклад.

За словами президента Володимира Зеленського, України зараз потрібно 25 систем Patriot, по шість-вісім батарей в кожній, або аналогічні системи. Також є велика потреба у ракетах до української ППО, виснаженої російськими атаками цієї весни.