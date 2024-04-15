Лед тронулся - Байден договорился с лидерами Конгресса США о помощи Украине

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В США президент Джо Байден і конгресмени досягли консенсусу про допомогу Україні та Ізраїлю.

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По це заявив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.

За словами Шумера, найкращий спосіб надіслати допомогу Україні та Ізраїлю — це розглянути та прийняти Палатою представників схвалену Сенатом додаткову програму національної безпеки, яка включає допомогу обом цим країнам. Йдеться про ухвалений Сенатом у лютому пакет на 95 мільярдів доларів, який Джонсон досі не виніс на голосування.

Напередодні президент США провів телефонну розмову з лідерами демократів та республіканців в обох палатах Конгресу Чаком Шумером, Мітчем Макконнеллом, Хакімом Джефрісом та спікером Палати представників Майком Джонсоном.

Після розмови Шумер висловив сподівання, що «цього тижня вдасться щось зробити для допомоги обом країнам», пише ABC News.

Спікер Джонсон за підсумками розмови заявив, що цього тижня знову спробує винести на розгляд конгресменів пакет допомоги.

Однак він не уточнив, чи буде це пакет допомоги Україні або Конгрес розгляне допомогу Ізраїлю окремо.

Радник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі наголосив, що голоси для ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню є, пише Axios.

Ми з вами обоє знаємо, що голоси є. Ми просто шукаємо підтримки в офісі спікера: винести його на обговорення та проголосувати, щоб не лише Ізраїль міг отримати додаткові ресурси та захистити себе, а й Україна також, — сказав Кірбі Джонсону

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