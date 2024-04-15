Зеленскому показали украинский аналог "Ланцета"

https://racurs.ua/n194391-zelenskomu-pokazali-ukrainskiy-analog-lanceta-foto.html

Ракурс

У День працівника оборонно-промислового комплексу 13 квітня президенту Володимиру Зеленському представили нову модель баражуючого боєприпасу.

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Це — аналог російського «Ланцета». Він здатний уражати наземні та повітряні цілі.

Зазначається, що такий дрон зможе завдавати ударів по об'єктах на оперативно-тактичній глибині у понад 100 км. Безпілотник має електричний двигун та запускається з катапульти. На борту безпілотника може встановлюватись бойова частина вагою до 3 кг.

Максимальна швидкість не перевищує 180 км/год, тому його основними цілями можуть бути об'єкти, що рухаються повільніше 130 км/год. Ідеться про російські «Орлан-10», Zala та «Ланцети». Теоретично це можуть бути й зависаючі або пролітаючі на зустрічних курсах гелікоптери.

Безпілотник, назва якого все ще тримається у секреті, вже зараз використовується на передовій проти окупантів. Зокрема, він уже зміг уразити російський ЗРК.