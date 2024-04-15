Атакованный Украиной НПЗ. Фото: РосСМИ

https://racurs.ua/n194400-rf-sumela-bystro-otremontirovat-nekotorye-atakovannye-ukrainoy-npz-reuters.html

Ракурс

росія змогла швидко відремонтувати деякі з ключових нафтопереробних заводів, які були атаковані українськими безпілотниками.

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Потужності російських НПЗ, що простоювала через атаки, скоротилися до близько 10% з майже 14% наприкінці березня. А загальна потужність первинної переробки нафти в рф, що простоює через безпілотники, скоротилася до 90 тис. 500 т на добу з приблизно 123 тис. 800 т на добу раніше. Про це пише агентство Reuters.

Зазначається, що нових повідомлень про ураження російських НПЗ не було після того, як 2 квітня був атакований завод «Танеко». У статті йдеться, що країна-агресор швидко відновлює свої нафтопереробні підприємства, попри труднощі з отриманням західних технологій.

Вказується, що росіяни повернули в експлуатацію установки первинної переробки нафти CDU-4 і головну установку CDU-6 на Рязанському заводі. Також знову запрацював Куйбишевський НПЗ, бо відремонтовано установки CDU-4, CDU-5 та CDU-6.

Однак Reuters пише, що сукупні потужності з первинної переробки нафти в росії, через виведені з ладу через різні зупинки й технічне обслуговування, очікуються на рівні 4,4 млн т у квітні, в порівнянні з 4,1 млн т у березні.

Нагадаємо, агентство Reuters інформувало, що після низки успішних атак далекобійними дронами СБУ по російських НПЗ, Москва попросила Казахстан бути готовим поставити їй 100 тис. т бензину. Допомогти країні-агресору з бензином зголосилася й білорусь.

Джерело: Reuters