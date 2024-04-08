«Бавовна» від СБУ в дії - росія вже шукає бензин у Казахстані

https://racurs.ua/ua/n194171-bavovna-vid-sbu-v-diyi-rosiya-vje-shukaie-benzyn-u-kazahstani.html

Ракурс

Після низки успішних атак дальнобійними дронами СБУ по російських НПЗ, країна-бензоколонка попросила Казахстан бути готовим поставити їй 100 тисяч тонн бензину.

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Про це Reuters повідомили три джерела у галузі.

Інші джерела агентства сумніваються, що Казахстан зможе виконати прохання Кремля: запаси бензину в країні становлять лише 307 тис. тонн марки А-92 та 58,7 тис. тонн — А-95. Крім того, Казахстан також обмежив експорт бензину, крім гуманітарних цілей.

Окрім того, білорусь погодилася допомогти росії з бензином, після того, як остання ввела заборону на експорт на шість місяців з 1 березня, щоб запобігти гострому дефіциту палива. За словами трейдерів, ця заборона може бути продовжена, якщо ситуація в рф погіршиться.

Загалом СБУ здійснила вже 14 успішних атак на російські НПЗ у різних регіонах країни, які на третину скоротили експорт російських нафтопродуктів.

Міністерства енергетики росії та Казахстану на запит Reuters не відповіли.