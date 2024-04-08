Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
"Бавовна" от СБУ в действии – россия уже ищет бензин в Казахстане

«Бавовна» от СБУ в действии — россия уже ищет бензин в Казахстане

8 апр 2024, 21:14
999

Після низки успішних атак дальнобійними дронами СБУ по російських НПЗ, країна-бензоколонка попросила Казахстан бути готовим поставити їй 100 тисяч тонн бензину.


.

Про це Reuters повідомили три джерела у галузі.

Інші джерела агентства сумніваються, що Казахстан зможе виконати прохання Кремля: запаси бензину в країні становлять лише 307 тис. тонн марки А-92 та 58,7 тис. тонн — А-95. Крім того, Казахстан також обмежив експорт бензину, крім гуманітарних цілей.

Окрім того, білорусь погодилася допомогти росії з бензином, після того, як остання ввела заборону на експорт на шість місяців з 1 березня, щоб запобігти гострому дефіциту палива. За словами трейдерів, ця заборона може бути продовжена, якщо ситуація в рф погіршиться.

Загалом СБУ здійснила вже 14 успішних атак на російські НПЗ у різних регіонах країни, які на третину скоротили експорт російських нафтопродуктів.

Міністерства енергетики росії та Казахстану на запит Reuters не відповіли.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров