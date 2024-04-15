Зеленского разозлила просьба США не атаковать российские НПЗ. Фото:

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Віце-президент США Камала Гарріс закликала українського президента Володимира Зеленського утриматись від ударів по російських нафтопереробних заводах.

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Таке прохання прозвучало в ході зустрічі з українським главою держави під час Мюнхенської безпекової конференції у лютому цього року. Така пропозиція «роздратувала» Зеленського та його помічників. Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на джерела.

Зазначається, що президент України «відмахнувся» від цих рекомендацій, оскільки не був впевнений, що це відображення консенсусної позиції адміністрації Джо Байдена.

WP пише, що у наступні тижні американська влада підтвердила це попередження в численних бесідах з представниками Києва. Відповідні заяви робили, як топ-посадовці Пентагону й розвідки, так і радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Однак після цих прохань Україна все ж завдала низки ударів по російських НПЗ, зокрема й по третьому за величиною нафтопереробному російському заводу «Танеко» в Татарстані.

Джерела розповіли виданню, що в Білому домі вважають, що підтримка світових енергетичних ринків для зниження інфляції є пріоритетом для адміністрації Байдена перед майбутніми президентськими виборами.

Водночас The Washington Post пише, що українська влада обурилася такою позицією американських союзників, бо вважають атаки на російські НПЗ справедливими, бо росія безперервно нищить українську інфраструктуру. У Києві вважають ці удари необхідними, щоб підвищити ціну російської агресії й підкреслити, що росіяни не будуть у безпеці, доки триває війна.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські удари по російських НПЗ можуть вплинути на світові енергетичні ринки й порадив Україні атакувати тактичні та оперативні цілі, бо вони «вигідніші» й «можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу».

Джерело: The Washington Post