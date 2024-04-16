СБУ поразила комплекс РЛС дальнего действия в Брянской области рф

Комплекс «Небо», фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n194415-sbu-porazila-kompleks-rls-dalnego-deystviya-v-bryanskoy-oblasti-rf.html

Ракурс

СБУ вразила у Брянській області рф радіолокаційний комплекс дальньої дії «Небо-У».

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Про це сьогодні, 16 квітня, повідомило видання «Цензор.НЕТ» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що вартість такої РЛС становить близько 100 млн дол. США. Її вразили сімома дронами-камікадзе, в результаті чого комплекс виведено з ладу.

За його допомогою окупанти виявляли українські засоби ураження та підтримували бомбардувальники, які пускали КАБи на прикордонні населені пункти України. Такий комплекс міг контролювати небо на 700 км вглиб України, — зазначає видання.

Зазначається, що це вже другий комплекс РЛС, який було уражено СБУ. Перший РЛС «Каста-2Е2» було знищено поблизу окупованого Бердянська.

Джерело: «Цензор.нет»